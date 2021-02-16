На Луганском направлении возле Пивденного снайпер российских оккупантов открывал огонь в направлении украинских сил.
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Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один вражеский обстрел", - говорится в сообщении.
В частности, около 11:00 возле Пивденного на Луганском направлении действовал вражеский снайпер.
Боевых потерь среди украинских военных в результате обстрела нет.
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