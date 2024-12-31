На объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение нефтебазы "Ярцевская" в Смоленской области РФ. Об этом сообщается в ТГ-канале Генштаба.

"Сегодня ночью подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем ВС Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская", что в Смоленской области РФ. На объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдается сильное задымление", - говорится в сообщении.

Генштаб пишет, что по имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами:

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"Известно, что база использовалась, в частности, и для обеспечения российской оккупационной армии. Дополнительная информация о результатах боевой работы уточняется".

Последние атаки по РФ и оккупированным территориям

Как сообщал УНИАН, утром местные жители в российском Ярцево сообщили, что первые взрывы начали раздаваться после 3:40. Всего было слышно более десятка мощных взрывов, после чего в районе нефтебазы начался мощный пожар.

Пожар на нефтебазе подтвердил также глава Ярцевского района, заявив, что "произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса, в результате атаки противника произошли возгорания".

Заметим, что Смоленская область не граничит с Украиной. От украинской территории ее отделяют Брянская область и Беларусь.

Также известно, что этой ночью украинские воздушные и морские дроны атаковали временно оккупированный Крым.

Недавно дроны ВСУ атаковали также нефтебазу в Орловской области - одну из крупнейших в России.

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