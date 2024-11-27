Журнал проанализировал данные с различных источников, чтобы предположить количество погибших и раненых военных.

На сегодняшний день, в ходе полномасштабной войны, погибло не менее 60-100 тысяч украинских военнослужащих. Еще указывается цифра в 400 тысяч раненных военных, у которых нет возможности продолжать дальнейшую службу в армии. Такие данные опубликовал журнал The Economist после анализа информации из просочившихся или опубликованных отчетов разведывательных служб, представителей оборонных ведомств, исследователей и открытых источников.

"Эти отчеты трудно проверить независимо. А солдаты, пропавшие без вести и считающиеся погибшими, не всегда попадают в эти данные. Тем не менее, они дают приблизительное представление о количестве погибших", - говорится в материале.

Сообщается, что, к примеру, сайт UA Losses каталогизирует имена и возраст погибших, что позволяет рассчитать потери по возрастным группам и в процентном соотношении к мужскому населению. По их данных с 2022 года погибло не менее 60 435 солдат.

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Исходя из них выходит, что с 24 февраля 2022 года погибло более 0,5% довоенного населения Украины мужского пола в возрасте 18-49 лет. При этом издание сообщает, что "реальная доля мужчин, погибших на войне" выше. Такая же ситуация касается и тех, кто был серьезно ранен.

"Если предположить, что на каждого убитого в бою приходится шесть-восемь тяжелораненых украинских солдат, то почти каждый двадцатый мужчина в возрасте [18-49 лет] погиб или слишком ранен, чтобы продолжать сражаться", - уточняет СМИ.

Кроме того, указаны и потери оккупационных войск. По оценкам журнала, по состоянию на 21 июня, погибло не менее 106-140 тысяч российских военных.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине разработают систему поддержки пострадавших лиц — жертв российской агрессии. Это должно помочь оперативно оказывать помощь гражданам, которые в этом нуждаются.

Кроме того, в Украине был сделан первый шаг к демобилизации военных, которые имеют родственные связи с теми, кто уже погиб на войне. Это касается, в частности, неполнородных братьев или сестер.

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