Об этом сообщают в командовании "Юг".

Во временно оккупированном российскими захватчиками Херсоне прекратили трансляцию российские пропагандистские каналы.

Это произошло еще неделю назад, сообщает спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале.

"Пропагандистские телеканалы во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание еще с неделю назад. Зато начало ловить Общественное на 92.00 FM", - добавил он.

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Что происходит в Херсоне сегодня

Как известно, в конце августа Вооруженные Силы Украины начали проводить контрнаступательные действия на юге. По состоянию на 21 октября сообщалось об освобождении 88 населенных пунктов.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия создает информационные условия, чтобы оправдать возможную сдачу значительных территорий Херсонской области.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что россияне устроили информационную операцию о якобы побеге из Херсона, однако их наиболее подготовленные солдаты остаются на местах.

Кроме того, в ОК "Юг" сообщают, что россияне на юге продолжают имитацию отступления с некоторых оккупированных территорий.

Сейчас российские оккупанты проводят "эвакуацию" с Правобережья Херсонщины. Они вывозят людей, а также разворовывают город.

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