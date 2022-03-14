Повреждены по меньшей мере 37 объектов.

Под обстрелами российских оккупантов оказались 15 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом говорится в оперативной сводке полиции Донетчины на 14 марта 2022 года.

Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Волноваха, Марьинка, Красногоровка, Краматорск, Дружковка, Андреевка, Святогорск, Каменка, Павловка, Зайцевое, Ивановка, Верхньоторецкое обстреляны российскими войсками.

"В результате ударов российских войск есть погибшие и раненые. Повреждены по меньшей мере 37 объектов, подавляющее большинство которых - жилые дома мирных граждан. Информация о жертвах уточняется", - отметили в полиции.

В частности, оккупанты обстреляли Авдеевку, повредив коксохимический завод, жилые дома, школу, газопровод.

Краматорск потерпел ракетный удар, по предварительной информации, есть убитые. В Мариуполе - постоянные авианалеты. Люди не могут выйти из бомбоубежищ, они в крайне критическом состоянии.

Как сообщал УНИАН, ночью на 14 марта в Генштабе сообщили, что попытки российских оккупантов захватить Мариуполь остаются безуспешными - город до сих пор героически держит оборону.

Также извещалось, что 13 марта гуманитарный конвой, который направлялся в Мариуполь, снова вернулся в Бердянск.

"В город продолжит двигаться колонна с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами", - отметили в полиции.

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