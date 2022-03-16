Во вторник вечером, 15 марта, российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен несколько человек.
Как отметили в горсовете, захвачены сотрудники мэрии и волонтеры, которые до последнего под обстрелами помогали жителям города.
"Уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы. Просим Офис Президента Украины, вице-премьер-министра Ирину Верещук, Киевскую ОВА помочь в освобождении наших людей", - говорится в сообщении.
Полный список пленных такой:
1) Гапченко Дмитрий Александрович;
2) Черкасский Леонид Ефимович;
3) Цыган Николай Владимирович;
4) Ющенко Анатолий Викторович;
5) Уманец Владимир Александрович (охрана);
6) Матюк Сергей Александрович.
Ранее глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба отмечал, что о Буче - среди самых опасных направлений Киевщины.
"Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров, север Вышгородского района", - отметил Кулеба.
Оккупанты срывали эвакуацию мирного населения из города, но в конце концов властям удалось вывезти оттуда несколько тысяч человек.
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