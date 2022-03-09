50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке.

Оккупанты сорвали эвакуацию из городов Киевской области, блокируя проезд автобусов.

Об этом сообщили в Бучанском горсовете.

"Сейчас 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезд колонне. Идут переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта", - отмечали в Бучанском горсовете.

Там напоминали, что о "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне.

В конце концов, договориться о пропуске автобусов для эвакуации так и не удалось.

"Эвакуация сорвана! Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными", - отметили в Бучанской мэрии.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко сообщал, что сегодня, 9 марта, с 9-00 до 21-00 должен функционировать "зеленый коридор" – Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба информировал, что эвакуация гражданского населения из этих городков будет происходить через населенные пункты Стоянка и Белогородка, оттуда - в Киев.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко информировал, что сегодня, 9 марта, с 9-00 до 21-00 должен функционировать "зеленый коридор" - Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба информировал, что эвакуация гражданского населения из этих городов будет происходить через населенные пункты Стоянка и Белогородка, оттуда - в Киев.

По информации Кулебы, в Белогородку уже прибыли первые автобусы с эвакуированными из Ворзеля.

"Среди эвакуированных и дети из ворзельского детского дома. Их срочно перевозят в Киевскую детскую больницу", - отметил он.

По состоянию на 17.00 известно, что из Ворзеля эвакуация продолжается.

"Уже второй спасательный круг совершили водители и перевозят жителей в Киев", - говорят в Бучанской мэрии.

Ранее президент Владимир Зеленский извещал, что сегодня делается все для продолжения работы гуманитарных коридоров, в частности, на Киевщине.

Он предупреждал, что оккупанты могут срывать эвакуацию выстрелами.

"Сумы-Полтава. Изюм-Лозовая. Энергодар-Запорожье. Мариуполь-Запорожье. Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель - в Киев. Наши чиновники над этим работают, наши военные создали все условия. Если будет хоть один выстрел, - полная ответственность на оккупантах", - подчеркнул Зеленский.

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