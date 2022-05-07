Кроме этого, оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе артиллерией и танками,

На Луганщине враг продолжает попытки взять под контроль Рубежное. Также оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк и Лиман.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

7 мая российские военные снова провели артиллерийские обстрелы и ракетно-бомбовые удары с применением оперативно-тактической авиации на отдельных направлениях. Враг пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, однако все попытки завершились для оккупантов поражением.

"На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк", - сообщили в Генштабе.

Кроме этого, оккупанты продолжают блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. Враг проводит штурмовые действия, для этого он использует артиллерию и танки.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ранена 15-летняя девушка вывезла на авто из Попасной четырех взрослых.

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