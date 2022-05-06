Девочка рассказала, что ехать с простреленной ногами было нелегко и очень больно.

В Луганской области 15-летняя девочка с простреленными ногами вывезла на автомобиле из Попасной четырех раненых взрослых.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Люди пытались самостоятельно эвакуироваться из Попасной, но автомобиль расстреляли русские.

Российские оккупанты заминировали дорогу, расположив взрывчатку в шахматном порядке. Двое мужчин, в том числе водитель, были тяжело ранены обломками снаряда. Поэтому девочке пришлось сесть за руль самостоятельно и ехать в Бахмут.

"Девочка управляла автомобилем около 30 км. Большинство этой дистанции - с простреленными ногами, потому что россияне обстреляли машину еще раз", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли авто, ранив 15-летнюю Лизу в ноги. Также был поврежден автомобиль.

"Там проехать никак нельзя было, но я как-то проехала там машиной. И дальше там труп женщины лежал, и столб. Я это тоже проехала и потом поворот направо и нас обстреляли, мне ноги. Я ничего не могла сделать, машина заглохла. Я ее еле завела, и мы поехали, но машина потом снова заглохла из-за того, что аккумулятор прострелила пуля. Нас военные привезли", - рассказала девочка.

Она отметила, что ехать с простреленными ногами было нелегко и очень больно.

"Насколько могла, ехала. Мне это нелегко далось, было очень больно. Но все же, хоть как-то. Я же не бросила бы их под обстрелами", - сказала 15-летний ребенок.

Эту девочку, а также других раненых украинцев, эвакуационным медицинским поездом доставили из Бахмута во Львов, сообщает "Первое медицинское объединение города Львова".

"15 раненых украинцев доставил к нам эвакуационный медицинский поезд из Бахмута. Двое из них - дети. Впереди их ждут операции, а также длительная реабилитация", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области силы обороны готовятся к более мощным наступлениям российских оккупантов в ближайшие три-четыре дня.

Гайдай также сообщил, что ситуация в Попасной уже давно "очень тяжелая". Город почти полностью разрушен. "Потому что ее круглосуточно бомбят, расстреливают из всех видов вооружения и иногда даже батальонами атакуют позиции наших военных", - добавил он.

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