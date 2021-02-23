На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

На Донбассе сегодня зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе начали "сливать" свои настоящие фото из-за поздравления с 23 февраляОб этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

«В течение текущих суток, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения.

Вблизи Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Луганское и Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутово – из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Шумов оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Автор: Юлия Янкевич