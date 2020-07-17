Ситуация на Донбассе: четверо военных пострадали в результате обстрелов оккупантов

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, отметили в штабе.

16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-х, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook. Отмечается, что подразделения Объединенных сил уверенно сдерживали агрессию противника, полностью контролируя ситуацию на линии разграничения сторон.

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Так, оккупанты обстреливали позиции украинских бойцов в Водяном, вблизи Опытного, на подступах к Старогнатовке, Гнутово и Авдеевки, неподалеку Марьинки, Новозвановки, Причепиловки, Орехово.

"За прошедшие сутки вследствие вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. Всем военнослужащим была оказана первая медицинская помощь, их оперативно эвакуировали в лечебные учреждения", - рассказали в штабе ООС.

По данным разведки, 16 июля наши защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта.С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного. Потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Ранее в Луганской области группе разминирования Вооруженных сил Украины удалось выявить и обезвредить один из самых сложных взрывателей противопехотных мин — неконтактное взрывное устройство НВУ-П "Охота".

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