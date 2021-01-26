На Донбассе сегодня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Читайте такжеВозле Марьинки вражеский снайпер выстрелом повредил камеру наблюдения на позициях ВСУОб этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.
Так, как отмечается, неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В пригороде Марьинки украинские защитники зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск.
"На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет", - подчеркивается в сообщении.
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