Неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

На Донбассе сегодня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Читайте такжеВозле Марьинки вражеский снайпер выстрелом повредил камеру наблюдения на позициях ВСУОб этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Так, как отмечается, неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В пригороде Марьинки украинские защитники зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск.

"На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет", - подчеркивается в сообщении.

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Автор: Леся Лещенко