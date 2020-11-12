Защитники Украины готовы адекватно реагировать на любые провокации со стороны противника.

Сегодня с полуночи на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

«За текущие сутки, 12 ноября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере. В то же время украинские защитники готовы адекватно реагировать на любые провокации со стороны противника», - сказано в сводке.

Также отмечается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задачи другие составляющие сил обороны.

Так, саперами ГСЧС разминировано почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета.

«Подразделения Объединенных сил продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению, соблюдая договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года, в полном объеме», - отметили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева