Топ-офицер оккупантов также принимает активное участие в боевых действиях против Сил обороны на востоке Украины.

Служба безопасности Украины установила генерала российского спецназа, который координирует вражеские ДРГ на Восточном фронте.

Следователям удалось идентифицировать одного из руководителей разведки Воздушно-десантных войск РФ. Им оказался генерал-майор с позывным "Сторож", отмечает пресс-служба СБУ.

Находясь в составе оккупационного группировки, он организует подготовку и координирует деятельность российских диверсионно-разведывательных групп на Донецком направлении. Под руководством этого генерала вражеские ДРГ пытаются прорываться через линию фронта для проведения диверсий против украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

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"Установлено, что злоумышленником является "герой России", генерал-майор ВС РФ с позывным "Сторож", который еще в 2014 году был "командирован" в состав террористической организации "ДНР". Там он занимался формированием и боевой подготовкой групп российского спецназа для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Сил антитеррористической операции. Для этого использовал свои специальные навыки и опыт боевых действий на северном кавказе", - отмечают в СБУ.

Именно "Сторож" командовал вражескими ДРГ во время захвата Славянска группировкой "Стрелкова-Гиркина" и их дальнейшими действиями против украинских войск.

В начале полномасштабного вторжения злоумышленник получил задание организовать деятельность диверсионных групп, в которые вошли подразделения ВДВ РФ и участники террористических группировок "ДНР".

"На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили российскому генералу о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", - говорится в сообщении.

Судьба российских генералов в войне против Украины

Украинские воины успешно ликвидируют офицерский состав армии РФ. По состоянию на 1 ноября 2022 года с начала полномасштабной войны в Украине ликвидировали 1 402 высокопоставленных военных российской армии. Среди уничтоженных русских офицеров два генерал-лейтенанта и восемь генерал-майоров.

Из-за провалов на фронтах Путин нередко отстраняет своих генералов. Недавно появилась информация о якобы отставке командующего "Центральной" группировкой ВС РФ Александра Лапина.

После отступления из Лимана Кадыров публично желал военному "смыть кровь" убитых "ребят" на фронте. Главу Чечни в этом поддержал главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин.

29 октября некоторые украинские СМИ распространили фейк о якобы гибели Лапина в Москве-реке.

По мнению политолога Андрея Пионтковского, Российской Федерации с имеющимися генералами ничего противопоставить Украине в военном плане.

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