Стреляли из гранатометов: боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

На эти обстрелы военные реагировали огнем в ответ. Потерь среди личного состава ВСУ нет.

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