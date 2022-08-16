По его словам, пока нет причин для применения этого вида оружия.

Министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы не планирует применять ядерное оружие в Украине. В этом нет необходимости, ведь главное ее назначение - это сдерживание ядерного удара.

Об этом он заявил на X Московской конференции по международной безопасности, передает "Дождь".

Утверждения о возможном применении ядерного оружия Россией Шойгу назвал абсурдными.

Кроме того, глава Минобороны РФ заявил, что Киевом в гибридной войне против России руководят "объединенные силы Запада", которые и "несут ответственность за гибель мирного населения на Донбассе". По его убеждению, НАТО якобы "не сомневается, что поставленные Россией цели спецоперации будут достигнуты".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин удивил заявлением по ядерной войне. Российский диктатор отметил, что такая война не должна быть развязана".

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