Коваленко отметил, что есть данные о том, что это штатно не комплектуемые техникой подразделения.

Российские оккупанты применяют на поле боя северокорейских солдат "без какой-то изюминки, гонят как стадо".

Об этом написал военно-политический обозреватель Александ Коваленко. "Также подтверждено, что это штатно не комплектуемые техникой подразделения. Вся техника только у российских подразделений", - написал аналитик.

При этом он указал на одну интересную особенность. "Подразделения чучхе комплектуются 60-мм минометами. КНДР считается одной и крупнейших стран-операторов минометов в мире. Что же до 60-мм, то это специфический для российских войск миномет, в основном применяемый спецурой, а вот у северокорейцев это штатное средство, созданное на базе китайского ротного миномета Type 63", - объяснил аналитик.

Видео дня

Коваленко отметил, что "если чучхе были отправлены в РФ со своими штатными 60-мм минометами, то к ним должен был перевозиться и соответствующий БК, поскольку в РФ с 60-мм минами все очень плохо".

Аналитик отметил, что 60-ка очень неприятное орудие, эффективное в равной степени, как при штурмах, так и при обороне. "Поэтому, если это не одиночные случаи, а и вправду "штатка", то мясные штурмы мясными штурмами, а 60-ки крайне неприятное дополнение к ним", - констатировал аналитик.

Северокорейские солдаты на войне в Украине

Оккупанты могут привлечь солдат из Северной Кореи к боям на востоке Украины, сказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

14 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что есть данные о том, что Россия начала применять заметное количество солдат из Северной Кореи в штурмах. По его словам, россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях пока только в районах Курской области, однако, уже есть информация, что северокорейцев начнут применять и на других участках фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: