Служба безопасности Украины показала партию "горячих подарков" из серии взрывов, которые устроили спецназовцы Центра спецопераций "А" по российской технике на одной из позиций РФ.
Соответствующий ролик ведомство показало в своем Telegram. Отмечается, что во время выполнения задания бойцы даже обнаружили очередной музейный "раритет", которым Россия пыталась выиграть войну в Украине. Речь идет о пулемете "Максим".
"На одной из позиций был уничтожен интересный "аналоговнет" - музейный экспонат пулемет "Максим". Так в одном из боев этой войны столкнулись технологии, рожденные с разницей во времени более 100 лет", - указала СБУ.
Также спецназовцы уничтожили вражеские танки, артиллерию и военные грузовики оккупантов.
На Таврическом направлении есть изменения возле Авдеевки
Утром спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун уточнил, что происходит рядом с Авдеевкой. Как известно, армия РФ уже несколько месяцев сконцентрирована на ее захвате.
По словам Штупуна, Россия понесла большие личностные потери, поэтому снизила количество атак почти в полтора раза по сравнению с прошлым днем. Сейчас враг пытается перегруппироваться.