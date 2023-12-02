Среди них есть музейный экспонат "Максим".

Служба безопасности Украины показала партию "горячих подарков" из серии взрывов, которые устроили спецназовцы Центра спецопераций "А" по российской технике на одной из позиций РФ.

Соответствующий ролик ведомство показало в своем Telegram. Отмечается, что во время выполнения задания бойцы даже обнаружили очередной музейный "раритет", которым Россия пыталась выиграть войну в Украине. Речь идет о пулемете "Максим".

"На одной из позиций был уничтожен интересный "аналоговнет" - музейный экспонат пулемет "Максим". Так в одном из боев этой войны столкнулись технологии, рожденные с разницей во времени более 100 лет", - указала СБУ.

Также спецназовцы уничтожили вражеские танки, артиллерию и военные грузовики оккупантов.

На Таврическом направлении есть изменения возле Авдеевки

Утром спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун уточнил, что происходит рядом с Авдеевкой. Как известно, армия РФ уже несколько месяцев сконцентрирована на ее захвате.

По словам Штупуна, Россия понесла большие личностные потери, поэтому снизила количество атак почти в полтора раза по сравнению с прошлым днем. Сейчас враг пытается перегруппироваться.

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