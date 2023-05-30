Служба безопасности призывает сообщать о выявленных онлайн-трансляциях в официальный Telegram-бот.

Служба безопасности Украины массово рассылает украинцам смс-сообщения с призывом прекратить онлайн-трансляции владельцев камер наблюдения.

Как указано в сообщении, такие трансляции может использовать враг для корректировки ракетных ударов. Также там просят украинцев при обнаружении онлайн-трансляций сообщать в официальный Telegram-бот СБУ.

"Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и т.д., которые могут использоваться врагом для корректировки ракетных ударов", - сказано в сообщении.

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Камеры во время войны

16 мая 2023 года стало известно о том, что в Украине до сих пор работают уличные камеры, которые транслируют панорамы городов в прямом эфире. Через них россияне могут отслеживать места работы украинской ПВО в режиме онлайн.

Онлайн-трансляции с уличных камер в украинских городах гуглятся без особых усилий за считанные секунды. В прямом эфире можно наблюдать панорамы Киева, Харькова, Одессы, Запорожья, Кременчуга и других городов.

При этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что уличные камеры не являются большой проблемой для украинских военных, так как противовоздушная оборона динамична, и после боевой работы меняются места дислокации отдельных подразделений.

"У нашей противовоздушной обороны на эти случаи есть предохранители. Мы уже не раз говорили, что противовоздушная оборона динамична. После боевой работы меняются места дислокации отдельных подразделений. Это касается фактически всех зенитно-ракетных войск по всей территории Украины", - заявил он.

Спикер отметил, что враг может фиксировать места пусков ракет ПВО и своими средствами, поэтому уличные камеры в этом вопросе не слишком важны.

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