Враг пока сохраняет преимущество в воздухе – Россия еще имеет более трех сотен самолетов разных типов.

В течение последних нескольких дней украинские военные сбили уже 15 самолетов российских оккупационных войск. За этим показателем кроется комплексная работа, подчеркнул генерал армии в отставке и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

В эфире "24 канала" он отметил, что враг пока сохраняет преимущество в воздухе – Россия еще имеет более трех сотен самолетов различных типов. По его словам, они постоянно наносят удары не только по "нулю", под угрозой и прифронтовые населенные пункты.

"Поэтому была разработана системная тактика вывода из строя и нанесения ударов по российской авиации. Для этого привлечены новейшие комплексные меры: прежде всего радиолокационные системы, системы раннего обнаружения и предупреждения, ПВО, системы отвлечения РЛС России, а также самолеты, которые идентифицируют ракеты. Кто-то говорит "Patriot частично начал стрелять" или "NASAMS очень мощно работает". Но здесь работают как раз новейшие системы", – пояснил генерал.

Маломуж добавил, что речь идет об обнаружении пусков или взлетов реактивных самолетов, их траектории, системы наведения, дезориентации и поражения. Он подчеркнул, что ранее Украина не могла так эффективно выявлять взлеты вражеских самолетов. Кроме того, было ограниченное время для выявления траекторий. В дополнение, пилот РФ мог определить, что есть система наведения на самолет, и проводил антиракетные маневры.

"Теперь это все мы нейтрализовали. Летчик этого не видит и не чувствует. А начинает чувствовать, когда уже непосредственно наносится удар ракетой", – резюмировал генерал Маломуж.

Сбитие самолетов РФ

2 марта украинские военные сбили очередной Су-34 российских оккупационных войск. Таким образом, за последнее время уничтожено уже 15 вражеских самолетов, а именно: Су-34, Су-35 и самолет ДРЛВ А-50.

Из этого количества 12 единиц – именно самолеты Су-34. Примечательно, что это около 10% от их количества по состоянию на 2021 год.

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш отметил, что несмотря на большое количество уничтоженных за последние дни самолетов, Россия полностью не прекращает использовать свою тактическую авиацию.

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