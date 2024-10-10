Катков считает, что в БпЛА найдутся западные компоненты.

Сбитый в Украине российский беспилотник "Охотник" является дальнобойным планирующим боеприпасом, и очевидно враг пытался использовать его как "бомбовоз". Об этом в эфире "Киев24" сказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

По его словам, этот БпЛА может нести до двух тонн вооружений во внутренних отсеках.

"То есть они его попытались использовать, очевидно, как такой беспилотный бомбардировщик. Результат известен. И это, конечно, отбросило программу его разработки. Потому что они, во-первых, не понимают, что произошло: "черный ящик" в Украине, все обломки этого дрона в Украине", - отметил он.

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Кроме того, напомнил эксперт, сейчас мы имеем возможность исследовать, из каких компонентов состоит "Охотник":

"И конечно, огромная доля вероятности, 100%-ная вероятность того, что там будут западные комплектующие. В смысле электронных комплектующих".

Катков также отметил, что по данным, которые он имеет, удара "Искандером" после сбития "Охотника" не было.

"Сразу удара "Искандером" не было. То есть никакого там такого, чтобы они сразу это сделали, - нет. Если бы они действительно хотели очень сильно что-то скрыть, они бы все сразу сделали", - сказал эксперт.

Говоря о том, чем эта разработка может быть интересной для изучения, и о каких технологиях может идти речь, Катков отметил, что речь идет о самом качественном прототипе.

"Первый прототип поднялся в небо еще в 2019 году. И дело в том, что каждый новый прототип получает новое оснащение", - рассказал специалист.

Так, по логике разработки, пояснил Катков, каждый следующий прототип получает новые возможности.

"Очевидно, в четвертом прототипе, над которым потерян был у РФ контроль, и вероятно, поэтому они его и сбили, - там, очевидно, уже была возможность использования вооружения. Потому что по неподтвержденной информации среди обломков были найдены обломки УМПБ Д-30СН", - сказал эксперт.

Сбитие российского беспилотника "Охотник"

Как сообщал УНИАН, ранее издание Forbes заявило, что новейший российский беспилотник С-70 "Охотник" вышел из-под контроля над территорией Украины и был сбит истребителем Су-57, который его сопровождал.

Сразу после сбития БпЛА россияне выпустили по месту его падения ракету "Искандер", чтобы уничтожить обломки.

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что шокирован новейшим БПЛА россиян. Так, "Охотник", который должен быть малозаметным, можно "видеть" на расстоянии 500 километров.

По словам Криволапа, в России работают над так называемыми "стелс-дронами" С-70 "Охотник" уже 12 лет. По его информации, сейчас в России осталось фактически два дрона типа "Охотник", еще три пытаются выпустить.

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