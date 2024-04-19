По данным российских СМИ, еще двух членов экипажа, которые успели катапультироваться, уже госпитализировали.

В результате операции по уничтожению российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 в Ставропольском крае РФ был ликвидирован один пилот.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости" со ссылкой на губернатора региона, на месте падения военного самолета продолжаются поиски еще одного члена экипажа.

"Один член экипажа военного самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб. Поиски еще одного летчика продолжаются (двух спасли ранее)", - пишет издание.

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Падение Ту-22М3 в РФ

Как сообщал УНИАН, в России на территории Ставропольского края упал самолет, летчики якобы смогли катапультироваться.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе. Роспропаганда утверждала, что, по предварительным данным, нет ни жертв, ни разрушений. По официальным данным, летчиков упавшего борта нашли живыми и везли в больницу.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3.

"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3", - поделился он.

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