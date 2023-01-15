Затягивание войны выгодно только Кремлю, считает британский министр.

Танки Challenger и другое оружие, которое получает сейчас Украина – это инструмент, который позволит "закончить работу" и выиграть войну с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли в интервью The Sun.

"Если в будущем наши друзья решат начать мирные переговоры, то мы хотим, чтобы они были в максимально сильной позиции для достижения прочного урегулирования", – заявил Клеверли.

Глава британской дипломатии отметил, что сейчас боевой дух россиян упал до предела, поэтому Запад должен ускориться в вопросе поставок оружия Украине.

Видео дня

"Своим мужеством и упорством наши украинские друзья точно доказали одно. Если у них есть инструменты, они закончат работу. Наша задача – работать с Америкой и другими союзниками, чтобы дать им необходимые инструменты", – заявил он.

По словам министра, затяжная война не нужна никому, кроме Владимира Путина.

"Только Путин выиграет, если кровопролитие и разрушения затянутся", – подчеркнул Клеверли.

Танки Challenger 2 для Украины

11 января президент Польши заявил, что его страна передаст Украине роту немецких танков "Леопард". Это стало первым четким обещанием со стороны Запада передать танки западного образца.

Сразу после этого появились слухи, что Британия также передаст Украине небольшое количество танков – но не "Леопардов", а своих "Челленджеров".

Несколькими днями позже эту информацию уже официально подтвердили британские власти. Украина действительно получит эскадрон британских танков.

Вас также могут заинтересовать новости: