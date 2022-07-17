В ближайшее время определится, кто получит рычаги влияния в экономической войне.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Запад начал санкционную войну против РФ. Аналитики уверены, что ближайшие месяцы станут решающими в этом противостоянии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Из-за санкционной войны потери несут все: Россия, США и Европа. Однако пока что РФ страдает больше, поскольку ее экономика в этом году резко сократится, а стоимость жизни возрастет.

В то же время западные страны также несут серьезные расходы. Там значительно выросла цена на энергоносители, которые к зиме подорожают еще больше.

"Ближайшие месяцы окажутся решающими в определении того, кто получит рычаги влияния в этой экономической войне", - отмечают аналитики.

Британская исследовательская группа Economist Intelligence Unit прогнозирует, что война обойдется примерно в $1 триллион. Ожидается, что мировая экономика вырастет на 2,8% вместо довоенного прогноза в 3,9%. Больше всего потери в производстве понесли Италия, Германия и Франция.

Напомним ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что без санкций Россия съела бы Украину.

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