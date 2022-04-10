По словам председателя Днепропетровского областного совета, российские оккупанты не могут пересечь границы области, и поэтому обстреливают с воздуха.

В Днепропетровскую область за сутки прилетело более 10 ракет российских оккупантов.

Об этом председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в социальной сети Facebook.

"Сегодня Днепропетровщина пережила едва ли не самый тяжелый день за эти 46 суток. Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадавшие спасатели, среди которых-пресс - офицер Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка", - говорится в сообщении.

Он отметил, что российские оккупанты не могут пересечь границы области, и поэтому обстреливают с воздуха.

"По состоянию на эту минуту врага на территории Днепропетровщины нет. Захватчики пытались занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка, что на Херсонщине, в 50 км от Зеленодольска. Вероятно враг хочет выйти на административные границы Херсонской области. Ему это не удается сейчас и не удастся в дальнейшем", - добавил Лукашук.

Напомним, Минобороны анонсировало новые потери оккупантов.

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