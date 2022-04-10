Ведомство также поделилось фотографией генерала Залужного.

Министерство обороны Украины пообещало хорошие новости о потерях российских оккупантов в Украине.

Об этом говорится в Twitter министерства.

В частности, Минобороны опубликовало фотографию главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного. Генерал на фото выглядит довольным.

"Скоро будет 20 тысяч! Следите за обновлениями", - говорится в твите.

Очевидно, речь идет о потерях оккупантов. По состоянию на утро 10 апреля Генштаб сообщал, что потери личного состава российских оккупантов достигли около 19,3 тысячи человек. Вероятно, сегодня украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 700 захватчиков.

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пытки в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже началось.

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