Установку ликвидировали при помощи дрона.

Украинские военные продолжают очищать нашу страну от техники российских оккупантов. В этот раз в груду металлолома хваленую Москвой тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Отмечается, что меткостью отличились бойцы 92-й механизированной бригады. Уничтожить вражескую технику удалось при помощи FVP-дрона.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко обнародовал красочные кадры уничтожения российской ТОС. Камера запечатлела, как после попадания дрона разлетается боекомплект, а столб дыма виден за километры.

Война в Украине - ситуация на фронте по состоянию на 3 сентября

За прошедшие сутки, 2 сентября, произошло 30 боевых столкновений. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что россияне безуспешно пытались наступать на Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Общие боевые потери армии Российской Федерации в Украине с 24 февраля 2022 года составили около 264 660 человек, а также тысячи единиц различной техники российских оккупантов. Только за минувшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали около 600 захватчиков.

Кроме того, российские террористические войска ночью атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области "Шахедами". Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 из 25 дронов Shahed-136/131, которые враг запустил с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

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