Он объяснил, что впереди самое сложное, потому что наступать всегда гораздо сложнее, чем обороняться.

В стратегическом масштабе Украина выиграет войну против России. В политическом контексте мы ее уже выиграли, а РФ - проиграла.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Российская Федерация уже не может наступать, а Украина еще не может наступать. Мы достигли паритета. Хотя это также можно отнести к нашим победам, к тому же это большая победа — "вторую армию мира", такое нашествие остановить и заставить их перейти фактически к стратегической обороне", — объяснил эксперт.

Відео дня:

Жданов отметил, что уже неделю фронт стоит и не двигается.

"Да, есть отдельные штурмовые действия отдельными группами и подразделениями. Они уже батальонами не ходят в атаку, а только ротами и взводами, или диверсионно-разведывательными группами. Также пытаются дистанционно наносить поражение, где есть возможность. Но в целом фронт уже неделю стоит и не двигается ни в одном направлении", — подчеркнул он.

По словам эксперта, Украину ждет самая сложная часть войны.

"Но в любом контексте мы выигрываем эту войну. В военном смысле нас ждет еще самая сложная часть войны – это освобождение наших территорий, выход на государственную границу 1991 года. Самое сложное – потому что наступать всегда гораздо сложнее, чем обороняться. Мы побеждаем, но для победы нужно еще будет много поработать", — подытожил Жданов.

Как ранее сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины готовятся к контрнаступлению. Оккупанты боятся активных действий защитников и усиливают свои позиции, в частности, на юге.

Вас также могут заинтересовать новости: