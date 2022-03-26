На днях в Великой Новоселке мальчик нашел боевой элемент ракеты "Торнадо-С". Снаряд сдетонировал, и ребенок получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

С начала вторжения РФ в Донецкой области от взрыва снарядов погибло 18 детей, еще 29 получили травмы.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Предварительно с начала полномасштабной войны только в Донецкой области от взрыва снарядов погибло 18 детей, еще 29 получили травмы. Данные являются неточными, поскольку в некоторых населенных пунктах области установить реальное количество погибших и травмированных пока невозможно", - сказано в сообщении.

В Нацполиции отмечают, что многие взрывоопасные предметы остаются лежать на земле: осколки от снарядов, специальные механизмы, которые разрываются со временем. "На днях в Великой Новоселке мальчик нашел боевой элемент ракеты "Торнадо-С". Снаряд сдетонировал, и ребенок получил несовместимые с жизнью телесные повреждения", - сказано в сообщении.

В Нацполиции отмечают, что в случае обнаружения взрывоопасного устройства запрещается: приближаться к предмету; передвигать его или брать в руки; разряжать, бросать, ударять по нему; разжигать рядом костер или бросать в него предмет;приносить предмет домой, во двор, в школу.

Нужно немедленно сообщить о находке в полицию, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям по номеру "101" или взрослым.

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