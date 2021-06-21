Боевики на Донбассе ведут дистанционное минирование территории.

С начала текущих суток, 21 июня, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутового противник совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также отмечается, что в районе населенного пункта Железное враг осуществил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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Автор: Олег Давыгора