С начала текущих суток, 21 июня, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутового противник совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Также отмечается, что в районе населенного пункта Железное враг осуществил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
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