Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что поддержка ЕС помогает Украине функционировать, защищаясь.

Европейская комиссия выплатила Украине еще 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи объемом в 18 млрд евро.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро Украине", - написала она.

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Президент ЕК подчеркнула, что поддержка ЕС помогает Украине функционировать, защищаясь.

"Она также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины", - отметила фон дер Ляйен.

Война в Украине и помощь ЕС

В марте 2022 года стало известно о том, что ЕС выделит Украине еще 300 миллионов евро макрофинансовой помощи. Также сообщалось, что ЕС выделит Украине 450 миллионов евро на оружие.

В июне 2022 года Европейский Союз объявил о выделении дополнительных 205 млн евро гуманитарной помощи для Украины.

11 декабря 2022 года Европейский Союз принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи на 18 млрд евро.

1 января 2023 года Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина будет получать от ЕС поддержку до тех пор, пока не выйдет из разрушений войны.

2 января, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина будет получать макрофинансовую поддержку из пакета помощи на общую сумму 18 миллиардов евро. Помощь будет поступать в виде ежемесячных траншей.

16 января исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с целью предоставления Украине финансирования в 2023 году.

16 января исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с целью предоставления Украине финансирования в 2023 году.

17 января Еврокомиссия выплатила Украине первые 3 млрд евро из пакета помощи в 18 млрд евро.

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