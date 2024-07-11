Александр Мусиенко отметил, что речь не идет о том, что Украина должна расстреливать российских военнопленных в ответ.

Российских военных можно привлечь к юридической ответственности за расстрел украинских военнопленных, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

"Если мы возьмем международный трибунал по бывшей Югославии. Но там это касалось в целом безоружных людей - тех, кто сложил оружие или просто гражданских. Прецеденты такие есть, в том числе и Нюрнбергский трибунал. Там одно из обвинений было - это расстрел граждан, в том числе и военнопленных. Тогда еще даже не было Женевских конвенций", - сказал Мусиенко.

Он также добавил, что подобные поступки российских оккупантов - это циничное нарушение международного права, которое можно квалифицировать как военное преступление. Однако, по мнению эксперта, эту проблему пока сложно решить в юридической плоскости.

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"С точки зрения международного права - когда оно нарушается, его надо восстанавливать. Если оно нарушается оружием, его только оружием и можно восстановить. Международные механизмы, давление, это все происходит, но это не имеет практической реализации, влияния на Россию. Есть очень простая формула - если есть вооруженный преступник, он угрожает, ему говорят "Брось оружие". Если он оружие не бросает, к нему принимаются меры воздействия и этого преступника могут убить абсолютно на законных основаниях", - отметил Мусиенко.

В то же время, по словам эксперта, в данном случае речь идет об уничтожении врага на поле боя, а не прибегание к практике оккупантов по убийству военнопленных.

"Значит ли это, что мы должны прибегать к практикам, которыми действует враг? Чтобы потом появлялись фотографии, как украинские военные расстреливают где-то там пленных... Думаю, что нет. Поскольку мир не такой справедливый, как нам бы этого хотелось. Не всегда и не все будут углубляться в то, кто агрессор, а кто жертва. Многие хотят создать информационный фон "Они же одинаковые", - пояснил Мусиенко.

Расстрел украинских пленных

Накануне в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают украинских военнопленных. Впоследствии стало известно, что преступление произошло в районе населенного пункта Работино. Офис Генерального прокурора сообщил об открытии производства по обнародованному факту.

Информация о расстреле украинских военнопленных российскими оккупантами появляется не впервые. Ранее подобное преступление оккупанты совершили в районе Крынок Херсонской области.

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