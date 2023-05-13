Террорист прогнозирует, что взрывы скоро будут не только в Донецке и Луганске, но и в российских городах.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин в панике из-за ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow по Луганску.

Красноречивая реакция Гиркина появилась в его Telegram-канале. Сначала он поделился новостью о том, что вчерашнюю "бавовну" в Луганске устроили дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Прогноз террориста на будущее не очень оппимистичен для россиян. По его убеждению, украинцы будут применять теперь все вооружение, которое накопили в своем арсенале.

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"Ростов на очереди. И не только Ростов", - коротко прокомментировал Гиркин.

Storm Shadow уничтожают оккупантов

Похоже, крылатые ракеты большого радиуса действия Storm Shadow прошли боевое крещение на фронте. Оккупанты утверждают, что ВСУ минимум дважды применили их для ударов по Луганску.

Сегодня день во временно оккупированном Луганске начался с утренних взрывов. Во время "прилета" по Луганску есть попадание по старому зданию Луганской академии внутренних дел. На территории объекта с 2015 года находились российские военные. Могут быть погибшие и раненые. Пропагандисты уже утверждают, что это были ракеты Storm Shadow.

Вчера Луганск также "накрыло" взрывами. Тогда росСМИ сообщили, что во время удара "пострадал" депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. В "ЛНР" также заявили, что прилетели Storm Shadow.

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