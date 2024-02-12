По словам Ильи Евлаша, враг испытывает "снарядный голод".

Российский зимнее наступление скоро кончится, поксольку оно не может длиться вечно. Такой прогноз в эфире Radio NV дал начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш. По его словам, довольно скоро "наступит время "Ч", когда наша команда, уже новая, с нашим опытом, вооружением, вступит в действие".

"Думаю, что противник это качественно почувствует на своей шкуре. ... Использование противником "Ураганов" уже является редкостью, а "Смерчей" — это вообще что-то такое из невероятного. Они испытывают снарядный голод. Они испытывают нехватку людей. Они пытаются как-то запихивать дыры какими-то резервами, перебрасывая с места на место, пытаются импортировать вооружение, снаряды - из Северной Кореи, из Ирана. Но ситуация на самом деле сложная", - пояснил военный.

По словам Евлаша, западные санкции в отношении РФ действуют, и у россиян сейчас основная задача - "поддерживать этот темп, эту высокую интенсивность до проведения так называемых выборов в России, поскольку им нужно показать для своего внутреннего пользователя, что "вот мы сильные, мы продолжаем, поддерживаем Путина". При этом он отметил, что ситуация на Авдеевском направлении достаточно сложная, "и они, конечно, будут давить везде, чтобы показать еще взятие какого-то украинского города, чтобы усилить эффект".

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"Но, вероятнее всего, эти все тенденции будут затухать, поскольку сейчас уже есть информация, что противник будет переформатировать свои оборонные заказы. Поскольку санкции достаточно мощно действуют, и они не могут продуцировать в необходимом количестве ракеты "Калибр", "Кинжал" и другие высокотехнические дорогостоящие средства поражения, они будут переформатироваться на локальные средства поражения", - резюмировал Евлаш.

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