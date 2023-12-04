Похоже, Герасимов всячески хочет примерить на себя лавры маршала времен СССР, полагает эксперт.

В основу нынешний стратегии начальника Генерального штаба армии РФ Валерия Герасимова насчет войны в Украине, очевидно, легли такие два принципа - "Наступление любой ценой!" или "Ни шагу назад!".

Эти принципы почти полностью копируют маниакальный подход к ведению боевых действий советским маршалом Георгием Жуковым, поделился мнением военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram. Эксперт отметил, что цель украинцев - обыграть российских маньяков в их "игре на убой".

"Советский мясник не ценил людских жизней и достигал целей благодаря именно этим двум принципам, и Валерий Герасимов, похоже, обеспокоен лаврами Жукова и всячески хочет их примерить на себя", - добавил Коваленко.

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Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес спрогнозировал, что зимой солдаты РФ будут ужасно страдать. Эксперт добавил, что у захватчиков ужасная система логистики, и их лидерам наплевать на них.

Стоит отметить, что противники активно пытаются атаковать защитников Украины, в том числе на части Донбасса и несут огромные потери. Общие потери врага на 3 декабря 2023 года составляют приблизительно 332 040 оккупантов.

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