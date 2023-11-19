У врага больше боеприпасов к "Искандерам", чем крылатых ракет, отметил эксперт.

Полномасштабная война в Украине против российских захватчиков продолжается, и со стороны противника есть угроза воздушных атак, но угрозу не стоит преувеличивать.

Эта зима в нашем государстве не будет худшей за время войны с Россией, таким мнением военно-политический обозреватель Александр Коваленко поделился во время интервью ТСН.ua. "Да, действительно, угроза есть, но я бы ее не настолько преувеличивал, что это будет худшая зима в истории этой войны. Не думаю. А потому, что россияне имеют сейчас боекомплект, ну, смотря по номенклатуре ГУР МО Украины (Главное управление разведки Минобороны, - Ред.)..., кажется, что у них столько же ракет, как и в прошлом году, количественно, но номенклатура другая", - заявил эксперт.

Эксперт добавил, что у противника больше боеприпасов к баллистическим оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер", чем крылатых ракет.

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"У них гораздо меньше сейчас крылатых ракет, ну, не намного, но меньше..., чем было применено за период энергетического террора 22-23. У них "Искандеров" больше, чем крылатых ракет...", - сказал Коваленко.

Важные новости - война продолжается, и это стоит знать:

В начале ноября в ГУР Минобороны Украины поделились, что Россия накопила, в частности, 290 модификаций ракет для "Искандеров" и 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Александр Коваленко говорил, что противники могут нанести по украинской земле комбинированные удары в морозный период. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что наше государство готовится к худшей зиме в истории.

Военный эксперт Михаил Жирохов предупреждал, что российские ракеты "Искандер" больше всего угрожают четырем прифронтовым украинским регионам - Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областям.

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