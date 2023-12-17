По его словам, в целом люди, которые имеют амбиции, которые хотят сами строить свою жизнь, хотят какого-то другого будущего для страны и для своих республик.

Денис Соколов, ученый и политолог из РФ, который создал организацию, привозящую в Украину россиян для войны против путинского режима рассказал о добровольцах, которые воюют на стороне Украины.

"Прибывают изо всех регионов России. Едут с Дальнего Востока, из Сибири, из Москвы, с северо-запада, с юга. Кавказ тоже едет. Кавказцы и так были, чеченцы воюют с 2014 года", - заявил он в интервью NV. Кто эти люди, почему они выбирают вас?

Также Соколов рассказал, какие эти люди.

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"Разные люди. Наверное, главная мотивация - они не понимают, какая может быть другая стратегия, кроме вооруженной борьбы против этого режима. Они не видят никакого другого выхода для себя. Есть, конечно, люди, для которых в принципе нет никакого другого личного плана, потерявшиеся, но таких очень мало. В основном это мотивированные морально-политически ребята разного возраста и разных взглядов. То есть, и правые есть, и левые, и в принципе без каких-то выраженных политических убеждений. Но есть националисты с точки зрения своих национальных республик. Это статистический срез населения Российской Федерации, но, наверное, срез такого активного населения", - заявил он.

По его словам, в целом люди, которые имеют амбиции, которые хотят сами строить свою жизнь, хотят какого-то другого будущего для страны и для своих республик.

Россияне на стороне Украины - детали

17 декабря в Главном управления разведки Министерства обороны Украины сообщили, что атаку в Белгородской области России совершили противники кремлевского режима. При этом неожиданное нападение на позиции подразделений армии России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона.

Позже Легион "Свобода России" взял на себя ответственность за атаку на опорный пункт российских войск в Белгородской области.

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