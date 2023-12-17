Неожиданное нападение на позиции подразделений армии России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона.

Противники кремлевского режима совершили атаку в Белгородской области России, уничтожив взводный опорный пункт российских войск. об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт боевых столкновений вблизи населенного пункта Теребрено Белгородской области. В результате атаки, которую совершили противники кремлевского режима на Белгородщине, уничтожен взводный опорный пункт российских войск", - отметили в ГУР.

Отмечается, что неожиданное нападение на позиции подразделений армии России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона.

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"Так, по приказу тамошних командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, неизвестные беспилотники в ночь на 17 декабря атаковали военный аэродром российских оккупантов в Ростовской области - в Морозовске.

Атаку подтвердил и местный губернатор Василий Голубев. По его версии, противовоздушная оборона сбила "большую часть" беспилотников над аэродромом.

Как сообщили источники УНИАН, атака на аэродром Морозовск - это совместная спецоперация Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что аэродром был важной целью, ведь там место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил России.

По данным источников, на аэродроме на момент удара находилось до 20 самолетов СУ-34. кроме того, на территории аэродрома размещались три радиолокационные станции и другая техника.

Атака на аэродром осуществлялась беспилотниками. По словам собеседника агентства, хотя в России уже традиционно успели заявить, что все беспилотники были сбиты, в реальности СБУ и ВСУ нанесли врагу существенное поражение техники.

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