Сообщается, что бойцы выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины.

Легион "Свобода России" взял на себя ответственность за атаку на опорный пункт российских войск в Белгородской области.

"Докладываем: штурмовые группы Легиона выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины. У пропагандистов в любой непонятной ситуации "потерь нет", - сообщили они.

По информации бойцов, 17 декабря их штурмовые отряды зашли в Белгородскую область, уничтожили взводный опорный пункт "путинских" войск неподалеку Теребрено, выполнили поставленные задачи и вернулись:

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"По дороге назад оставили интересный пазл… "специалистам" путинских инженерных войск. Выдвигайтесь, актуализируйте карты минных полей. А всем языкам кремля, пишущим об "украинской ДРГ" еще раз (для тупых объясняем): мы - российские добровольцы. И мы имеем право приходить домой в любое время. Тем более с благой целью".

Напомним, в Главном управления разведки Министерства обороны Украины сообщили, что атаку в Белгородской области России совершили противники кремлевского режима. При этом неожиданное нападение на позиции подразделений армии России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона.

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