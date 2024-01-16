Вашингтон и Пекин активно готовятся к большой войне в Тихом океане, где будут использованы подобные самолеты.

Опыт украинских зенитчиков по сбитию российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 является ценным для американцев и китайцев. Об этом заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

По его слова, россияне, декларирующие противостояние с НАТО, пытаются копировать доктрину альянса в использовании авиации. В частности, когда тактическая авиация для нанесения ударов по наземным целям поднимается в воздух только в сопровождении самолетов радиолокационного дозора.

"И тут еще вытекает второй глобальный момент, который выходит за рамки нашего театра боевых действий, и даже нашей войны. Знания о том, как можно было сбить самолет, который летал более полутора сотен километров от линии боестолкновения, сейчас могут быть очень ценны и для американских партнеров, и для китайцев", – указал эксперт.

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Он также добавил, что США и Китай активно готовятся к большой войне в Тихом океане, и подобные самолеты будут необходимы. Китай имеет несколько самолетов, похожих на российский А-50. Обе стороны будут пытаться выбивать именно такие самолеты.

"Ранее считалось, что самолеты радиолокационного дозора во всех армиях не уязвимы. Потому, что они летают далеко от линии боестолкновения. Сейчас оказалось, что есть инструменты, как линию боестолкновения приблизить к таким специфическим самолетам. Знания, которые появились у наших зенитчиков, принесут нам бонусы", – добавил Киричевский.

Уничтожение российского А-50

Утром 15 января главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил об уничтожении вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления противника Ил-22.

Авиационный эксперт Богдан Долинце проанализировал, насколько сложной была операция по уничтожению российских самолетов над Азовским морем, а не над сушей, а также оценил ориентировочные потери в денежном эквиваленте, которые были нанесены РФ.

Пророссийские каналы утверждают, что самолет попал под огонь российской ПВО. В результате могли погибнуть 11 или 12 военных лётчиков. Но западные СМИ заявляют, что россияне умышленно запустили фейк об уничтожении собственной ПВО.

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