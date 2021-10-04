По словам Андрея Пионтковского, посодействовать выполнению "режима тишины" может канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Обострение ситуации на Донбассе и гибель там украинских военных выгодны российскому президенту Владимиру Путину - он получает возможность манипуляций на теме "Минска".

Такое мнение высказал публицист и политолог из РФ Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, прекращение огня на востоке Украины возможно при вмешательстве в переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Есть вопрос, который при правильной постановке можно обсудить с Путиным - прекращение огня. Надо в нормандском формате решить этот гуманитарный вопрос при содействии Меркель", - считает он.

Пионтковский напомнил, что соглашения по Донбассу не удается достичь в течение семи лет, а сложная ситуация там выгодна именно президенту РФ.

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"Просто перестрелки и гибель украинских военнослужащих - важнейший элемент для Путина в контексте интерпретаций Минских соглашений. Он прямо говорит: пока вы не согласитесь на наши политические условия, на реализацию ОРДЛО, не поменяете Конституцию - я буду убивать ваших военнослужащих на линии прекращения огня. Сейчас широко обсуждается вопрос, что Ангела Меркель хочет сделать что-то хорошее для мира перед выходом на пенсию. Так вот давайте активно привлекать ее", - добавил политолог.

Отметим, ранее Пионтковский объяснил, почему РФ может напасть на Украину в ближайшее время.

До этого журналист рассказал, кто и когда начнет восстание против Путина в Москве.

Автор: Юрий Годован