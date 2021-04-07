В Чехии с озабоченностью наблюдают за ситуацией на востоке Украины и на украинских границах.

В Министерстве иностранных дел Чехии выразили озабоченность в связи со стягиванием российских войск к границам Украины.

Об этом говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter.

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"Мы наблюдаем с беспокойством за обострением напряженности на востоке Украины, за повышенной российской риторикой и военным наращиванием рядом с украинским границами", - заявили чешские дипломаты.

Стягивание российских войск к украинской границе

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Виталий Саенко