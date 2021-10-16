Состояние здоровья бойца – удовлетворительное.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе ранения в пятницу получил один военнослужащий Вооруженных сил. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

В течение 15 октября боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Читайте такжеРоссия сорвала работу гуманитарной подгруппы в ТКГНедалеко от Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинских воинов возле Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"По состоянию на 7:00 утра, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", – говорится в сводке штаба.

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Автор: Виолетта Орлова