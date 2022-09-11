От обстрелов пострадала часть города, расположенная на правом берегу реки Оскол.

Утром 11 сентября российские войска обстреляли правый берег Купянска Харьковской области, полностью освободили Вооруженные силы. На левом берегу города еще продолжается зачистка.

Об этом сообщил депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль в эфире телемарафона.

"Купянск разделен на две половины рекой Оскол. На сегодня на правом берегу, там, где центр города, ситуация непростая, но уже полностью контролируется нашими военными. Насчет левого берега - там пока есть небольшие вопросы. Еще продлится зачистка. Утром была обстреляна именно правая часть города, стреляли прямо по мирным жителям. Из зенитных комплексов был обстрел", - рассказал Крохмаль.

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Депутат добавил, что информация о разрушениях и вероятных жертвах уточняется.

Контрнаступление на Харьковщине

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут освободить за 72 часа и Купянск - это важный логистический путь, обеспечивающий группировку врага на востоке Украины.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, освобождение Купянска от оккупантов является очень важным для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику Изюмской группировки российских войск.

Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине.

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