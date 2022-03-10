На месте работают спасатели, разбирают завалы.

Российские войска обстреляли Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которое находится в Мариуполе. Здание частично разрушено.

Об этом сообщает на ГСЧС Украины.

"Добрались отбросы и до здания Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области... Проклятые освободители в агонии расстреливают в Мариуполе все - родильные дома, больницы, дома мирных жителей, школы и детские сады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание расположено на улице Митрополитская.

В ГСЧС отметили, что часть здания разрушена. На месте работают спасатели, разбирают завалы.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 марта российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по роддому в Мариуполе. На момент бомбежки там находились беременные женщины, дети и медперсонал.

По состоянию на 9 марта за период блокадного геноцида Российской Федерации уже погибло 1300 жителей Мариуполя.

10 марта бомбардировка российскими оккупантами Мариуполя продолжилась. Снаряды попадают в жилые дома и не только.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Мариуполь остается полностью заблокирован как для эвакуации людей, так и для гуманитарного груза.

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