На острове находится сводное подразделение оккупационных войск.

Российские оккупанты перебросили в направлении острова Змеиный десантный и противодиверсионные катера.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"С целью обеспечения сводного подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, находящегося на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в оперативном командовании "Юг" заявили, что возле острова Змеиный оккупанты пытаются вытащить из воды свой катер "Раптор", который был подбит украинскими военными.

После поднятия катер планируется отправить на ремонт в пункт базирования Донузлав.

Напомним, ранее сообщалось, что часть кораблей РФ в Черном море отошли в укрытие возле оккупированного Крыма через шторм.

Вместе с тем в Черном море РФ держит в готовности к применению носители крылатых ракет "Калибр".

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