Также вражеская активность диверсионно-разведывательных групп фиксируется в Харьковской области.

Наибольшую активность российских диверсионно-разведывательных групп пограничники фиксируют в Сумской области.

"К сожалению, ситуация довольно непростая. В первую очередь из-за обстрелов, которые Россия ежедневно продолжает наносить по территории Украины. В общем, только с начала этого месяца нашими пограничными нарядами зафиксировано более 1800 обстрелов, которые осуществила Россия по территории Черниговщины, Харьковщины, Сумщины. Больше всего приходится по Харьковской области", - сообщил в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, вдобавок к этому враг активно пытается использовать свои диверсионно-разведывательные группы возле украинской границы.

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"Ситуация практически неизменна. Больше всего таких попыток фиксируется по Сумскому направлению, но также есть активность и по Харьковщине. Менее активные вражеские ДРГ за последний период фиксируются именно по Черниговской области", - сказал Демченко.

Кроме того, он подчеркнул, что российские ДРГ – это угроза не только силам обороны Украины, подразделениям, которые охраняют и обороняют это направление.

"Это и угроза мирным жителям. Вчера вражеская ДРГ рядом с границей расстреляла автомобиль, в котором ехали гражданские люди: мужчина и женщина. Они погибли, к сожалению", - добавил спикер ГПСУ.

Нападения ДРГ на приграничные районы Украины

27 января российская диверсионно-разведывательная группа казнила людей из Хотинской общины. Тогда оккупанты расстреляли брата и сестру, которые проживали в селе Андреевка. Село расположено в 5-километровой приграничной зоне с РФ.

Ранее, 10 января, российские диверсанты проникли в Черниговскую область и расстреляли там автомобиль на дороге. Жертвой врагов тогда стал человек, 1961 года рождения, который в селе Костобобров работал водителем школьного автобуса.

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