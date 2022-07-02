Количество потерь врага вследствие этого "дружественного огня" пока устанавливается.

Российская авиация 1 июля нанесла удар по позициям своих же военных в Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, передает ТСН.

"У нас интересная новость. Только что (около 22:00 1 июля, - ред.) российская авиация промахнулась и накрыла свои же позиции в Херсонской области. Причем очень хорошо попала", - сказал Арестович.

Пока украинские военные не комментировали этот инцидент. Количество потерь врага вследствие этого "дружественного огня" пока устанавливается.

Как сообщал УНИАН, ВСУ 1 июля на юге Украины парными авианалетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова брода.

В результате действий украинских защитников было ликвидировано 27 российских оккупантов, уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходная гаубица "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники. Также были уничтожены три полевых склада боеприпасов на Херсонщине.

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