Оккупант объясняет жене, что сложилась критическая ситуация в вопросе морального состояния подразделения.

Жена российского офицера дала ему совет в связи с тем, что он не может навести порядок в своем подразделении, которое находится в Украине.

Соответствующий аудиоперехват публикует Главное управление разведки Минобороны Украины.

Женщина рассказывает о новостях от общего знакомого: "Пишут, что оттеснили нас, три населенных пункта заняли".

Офицер-рашист отвечает, что эти вопросы ему уже безразличны: "Мне свои ишаки мозги выносят. Понабирали... Жалел... Теперь буду просто сажать. Хоть кто-то будет знать, потому что все зависает и никто дальше полка ничего не передает". Далее он объясняет, что сложилась критическая ситуация относительно морального состояния подразделения.

На это жена дает "практический" совет: "Одного пристрелить показательно, другие, может, попятятся... Добрая у тебя жена. Как говорится: бей своих, чтобы чужие боялись".

Ранее в одном из перехваченных телефонных разговоров российского солдата со своей женой последняя дает ему совет, как сбежать с войны в Украине. По ее словам, некоторые хитрецы среди российских военных "подвернули ноги и поехали домой". Поэтому она предлагает и своему мужу сделать так.

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