Представитель ГУР отмечает, что такое заявление было сделано с пропагандистской целью.

Президент РФ Владимир Путин во время пропагандистского мероприятия заявил, что в украинском плену якобы находится 1 348 оккупантов, а в российском - 6 465 военных ВСУ. Однако представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии для LIGA.net подчеркнул, что такая информация не соответствует действительности, а сказать об этом российский диктатор решил с пропагандистской целью.

По словам представителя ГУР, такие заявления российского диктатора звучат перед важными международными мероприятиями и событиями Глобального саммита мира. Известно, что одной из главных тем на этих событиях будет вопрос защиты прав военнопленных и возвращения их домой.

Юсов отметил, что подобные заявления Путина являются частью операции влияния, дезинформации и признаком того, что для РФ вопрос пленных тоже болезненный.

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В то же время он добавил, что Украина не будет называть настоящие цифры.

"Украина придерживается своих принципов и, собственно, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными конкретных цифр не называет, хотя работают соответствующие реестры Координационного штаба, Национального информационного бюро. Ведется учет значительно более детальный и широкий, чем даже Международного комитета в Красного Креста", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР напомнил, что вся информация о пленных известна украинской стороне, а свое заявление диктатор огласил с пропагандистской целью.

Обмен пленными - последние новости

Как писал УНИАН, 31 мая Украина вернула из российского плена 75 украинцев. Это удалось сделать благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В свою очередь один из освобожденных из плена рассказал, что сидел в одной камере с корреспондентом УНИАН Дмитрием Хилюком, который передал через него привет своим родителям и надеется, что его освободят.

"Я просидел с Хилюком практически 11 месяцев бок о бок в одной камере. Дмитрий Хилюк из агентства УНИАН. И передает родителям своим и брату все наилучшие приветствия, и говорит, что жив. Надеется на то, что его освободят", - отметил военный.

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